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НовостиПроисшествия17 августа 2023 9:45

После видео в соцсети водитель маршрутки в Белгородской области попал на штраф

Автомобилист не пропустил пешехода и проехал перекресток на «красный»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
После видео в соцсети водитель маршрутки в Белгородской области попал на штраф.

После видео в соцсети водитель маршрутки в Белгородской области попал на штраф.

Водитель маршрутной «ГАЗели» в Старом Осколе привлечен к административной ответственности по итогам мониторинга социальных сетей. Правоохранители обнаружили опубликованное видео, где запечатлено нарушение ПДД.

При перевозке людей, водитель не пропустил пешехода и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Нарушителем оказался 34-летний житель Губкина.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что мужчина выплатит штраф на общую сумму 3500 рублей.