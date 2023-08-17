После видео в соцсети водитель маршрутки в Белгородской области попал на штраф.

Водитель маршрутной «ГАЗели» в Старом Осколе привлечен к административной ответственности по итогам мониторинга социальных сетей. Правоохранители обнаружили опубликованное видео, где запечатлено нарушение ПДД.

При перевозке людей, водитель не пропустил пешехода и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Нарушителем оказался 34-летний житель Губкина.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что мужчина выплатит штраф на общую сумму 3500 рублей.