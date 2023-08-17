На фестиваль «Таврида.АРЬ» в Крым отправились более 80 белгородцев

Больше 80 белгородцев представят регион на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму, котрый пройдет с 17 по 21 августа на побережье бухты Капсель в Судаке. Свои павильоны на событии представят разные регионы страны.

От Белгородской области будет представлен стенд с концертами, мастер-классами, интерактивными шоу. Также гостям фестиваля покажут короткометражные фильмы, организуют «ламповые тусовки». Помимо этого, белгородцы подготовили специальные сувениры для всех посетителей.

- В этом году павильон Белгородской области — это вызов самим себе и вызов непростому времени, рассказ от первого лица о том, что несмотря ни на что жизнь продолжается, Белгородчина была, есть и будет, она живет, процветает и намечает ориентиры в будущее, - подчеркнула министр по делам молодежи Белгородской области Татьяна Киреева.