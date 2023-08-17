В Белгороде вынести приговор членам ОПГ, «обналичивавшим» деньги юрлиц. Фото: "КП" Архив

В Белгороде вынесен приговор троим членам организованной преступной группы (ОПГ), которые заработали свыше 235 миллионов рублей, «обналичивая за процент» денежные средства юридических лиц. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что приговор не вступил в законную силу.

Следствие установило, что фигуранты в период с 2015 года по 2017 год «обналичивали» деньги физических и юридических лиц. Фактически они занимались банковской деятельностью, не имея на это соответствующей регистрации и лицензии.

На расчетные счета клиентов поступали документы, где были ложные сведения о финансовых обязательствах. Зачисления носили бестоварный характер, поскольку товары в адрес контрагентов не поставлялись, как и услуги.

От каждого такого поступления злоумышленники удерживали от 4,5 до 8%. Таким образом они заработали 235 527 991,46 рубля.

По решению Октябрьского районного суда одного из фигурантов приговорили к принудительным работам на 2 года и 9 месяцев, второго — на 3 года. Третьего обвиняемого ограничили в свободе на 3,6 года.