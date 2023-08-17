Белгородские энергетики подтвердили готовность к ликвидации аварийных ситуаций любой сложности

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Мероприятие стало важным этапом подготовки электросетевого комплекса Белгородской области к предстоящему отопительному сезону.

Тренировка с условными и реальными действиями оперативного, диспетчерского и ремонтного персонала по ликвидации последствий массовых технологических нарушений и аварий прошла одновременно по трем сценариям в основной и распределительной сети.

По легенде из-за неблагоприятных погодных условий в регионе начались массовые отключения электроэнергии в распределительных сетях 6-10 кВ. Под удар стихии попали сразу несколько районов области. На подстанции 110 кВ «Чернянка» произошла утечка масла с возгоранием и нарушением электроснабжения жителей района. Осложнилась ситуация тем, что грузовой автомобиль врезался в опору высоковольтной линии 110 кВ в Белгородском районе, и это привело к отключению электроснабжения потребителей еще двух районов области – Белгородского и Корочанского.

Ситуацию незамедлительно взял под контроль оперативный Штаб «Белгородэнерго». В филиале ввели особый режим работы. Персонал приступил к проведению аварийно-восстановительных работ, в приоритетном порядке запитывая социально значимые объекты: школы, котельные, объекты жизнеобеспечения. В Чернянке совместно с пожарным формированием было ликвидировано условное возгорание на подстанции, в Белгородском районе смонтирована новая опора высоковольтной линии электропередачи 110 кВ. Благодаря слаженным совместным действиям, электроснабжение условно обесточенных потребителей было восстановлено в кратчайшие сроки.

«Мы еще раз отработали действия, направленные на предотвращение развития технологических нарушений и восстановление электроснабжения жителей Белгородской области, закрепили практические навыки организации аварийно-восстановительных работ, потренировались блокировать развитие негативных последствий и принимать оперативные решения в сложной обстановке. В целом персонал справился с поставленными задачами. Все участники еще раз подтвердили готовность эффективно реагировать на потенциально опасные ситуации и незамедлительно ликвидировать их последствия», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.