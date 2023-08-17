Белгородка отдала липовым банкирам больше 1,7 миллиона рублей. Фото: "КП" Архив

Очередной жертвой аферистов стада жительница Старого Оскола 1995 года рождения. Неизвестные позвонили ей под видом сотрудников банка и сообщили о якобы зафиксированных подозрительных транзакциях.

Далее по отработанной схеме: для пресечения попытки хищения денежных средств, аферисты убедили женщину в необходимости получить кредит и перевести все деньги на «безопасный счет».

Доверчивая оскольчанка перечислила мошенникам более 1 миллиона 700 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.