Белгородцы смогут сообщить о беспилотниках с помощью специального приложения

Жители Белгородской области смогут передавать оперативную информацию о ЧП, связанных с атаками ВСУ, в силовые структуры. Программа работает на операционной системе Андроид. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении в социальных сетях.

- Сегодня «Народный фронт» разработал приложение для смартфонов, которое называется «Радар». Это приложение позволяет передать оперативную информацию в силовые структуры для анализа и быстрого принятия решения. Его можно использовать на операционной системе Андроид. Надеюсь, приложение покажет свою эффективность, - сказал глава Белгородской области.

Раньше о происшествиях и подозрительных ситуациях белгородцы могли сообщить по номеру 122 или обратиться, к полицейским, в дежурные службы.