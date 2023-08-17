Губернатор проверил, как идет восстановление Шебекино и Новой Таволжанки. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков проверил ход восстановительных работ на объектах в Шебекино и Новой Таволжанке. Строители уже завершают замену оконных блоков – из 25 тыс. кв. метров выполнено 22 тысячи квадратных метров. В течение недели работы будут выполнены полностью.

Из 150 тысяч кв. м. поврежденной кровли в обоих населенных пунктах восстановлено более 110 тыс. кв. м. После закрытия теплового контура рабочие перейдут к внутренней отделке помещений. Материалы для ремонта будут согласовывать с собственниками.

Третьим этапом станет восстановление хозяйственных построек. Объекты снимут с контроля только после приемки и расписки от собственника жилья.

Вячеслав Гладков поблагодарил глав муниципалитетов за большую вовлеченность в восстановлении Шебекино и Новой Таволжанки. Глава региона также отметил, что проблем со средствами на ремонтные и строительные работы нет, а если возникнут, власти региона готовы их оперативно решить.

- За тот период, пока идет восстановление, Шебекино становится лучше. И мы убеждены: когда всё закончим, город будет еще краше, чем был раньше, и будет ещё больше радовать жителей и гостей. Но впереди еще много работы, - сказал губернатор.