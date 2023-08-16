Пьяный белгородец устроил гонку с преследованием и заработал 9 штрафов

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Вчера, 15августа, в районе 10 вечера в Губкине внимание полиции привлек водитель мотоцикла «Урал». Он явно превысил скорость и ехал без необходимой экипировки. При этом «гонщик» проигнорировал законное требование автоинспекторов об остановке и попытался скрыться.

Правоохранителям пришлось устроить погоню. Нарушитель неоднократно создавал угрозу себе и другим участникам дорожного движения, и совершил ряд грубых нарушений ПДД. В результате мужчина не справился с управлением и мотоцикл заглох.

Оказалось, что 33-летний житель Губкина никогда не имел прав управления. При этом он был пьян. В отношении мужчины составлено 9 административных материалов за управление в нетрезвом состоянии, невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке и за несколько опасных выездов на полосу встречного движения через двойную сплошную.