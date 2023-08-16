Нетрезвый белгородец накинулся на врачей скорой помощи

Об очередном случае с буйным пациентом рассказал на своей страничке в соцсети главный врач белгородской СМП Алексей Жиров. Происшествие случилось поздним вечером в Старооскольском гороокруге.

В скорую поступил вызов от неравнодушных жителей города. Они сообщили, что неизвестному мужчине, предположительно, плохо. На место приехали две девушки-медика, однако их встретил нетрезвый пациент. Мужчина нецензурно выражался, угрожал бригаде скорой, бил кулаками по корпусу служебной машины.

Медикам пришлось на подмогу вызвать ППС. Буйного пациента в итоге забрала полиция.

- Возможно, этот «пациент» — хороший человек и добрый семьянин, но в тот момент не отдавал отчёта своим действиям и мог нанести физический вред сотрудницам бригады и медицинскому имуществу. Две хрупкие девушки приехали помочь попавшему в беду, но сами чуть было не пострадали от его рук, - написал Алексей Жиров.