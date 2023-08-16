Белгородцы могут проголосовать за проведение интернета в малые села до 10 сентября

В Белгородской области больше 10 500 жителей проголосовали за населенные пункты, в которые необходимо провести мобильную связь и интернет. Услуга появится в селах и хуторах уже в 2024 году. Жители могут выбрать пункты с населением от 100 до 500 человек, в которых отсутствует покрытие всех четырех операторов. По результатам голосования в Белгородской области определят 25 сел, хуторов или деревень, где установят вышки в первую очередь.

В Минцифры РФ продлили сроки онлайн-голосования до 10 сентября. Заявки можно оставить на Госуслугах или отправить по почте.

Чтобы проголосовать по почте, нужно отправить письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, за который голосуете. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтен голос каждого. Голосовать можно только за населённый пункт в своем регионе.