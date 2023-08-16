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НовостиОбщество16 августа 2023 13:55

С рекультивируемой свалки в Белгородской области вывезли 42 тысячи тонн мусора

Работы ведутся на полигоне ТБО в Грайвороне
Наталия ИЛЮШНИКОВА
С рекультивируемой свалки в Белгородской области вывезли 42 тысячи тонн мусора.

С рекультивируемой свалки в Белгородской области вывезли 42 тысячи тонн мусора.

В Грайвороне на свалке в ходе рекультивации подрядная организация завершила устройства стройдвора и расчистку участка от растительности. В процессе геодезической съемки на территории свалки произвели набор контрольных пикетов по твердым контурам и рельефу с указанием глубины выемки свалочных масс на конкретном участке.

Уже сейчас 12 самосвалов совершили более 1500 рейсов на полигон, расположенный в Корочанском районе. По предварительным подсчетам со свалки удалось вывезти более 42 тысяч тонн мусора.

Всего на объекте работает 16 единиц техники, которые сгребают, грузят и перемещают свалочные массы на полигон. Полостью свалку планируют ликвидировать до конца текущего года.