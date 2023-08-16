В ДТП под Белгородом погибла 29-летняя женщина

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Смертельная авария произошла на 29-м километре дороги Белгород – Шебекино – Волоконовка. 29-летняя жительница региона за рулем «Рено» не справилась с управлением и вылетела в кювет, где столкнулась с деревом. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи. В машине также находились три пассажира, в том числе семилетний ребенок, они получили травмы.

В пресс-службе УМВД региона также сообщили, что в самом Шебекино сбили 11-летнего ребенка. На Ржевском шоссе КамАЗ наехал на мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Белгороде на Железнякова выезжающий с придомовой территории «Опель» сбил 37-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. Она получила травмы.

В Новооскольском округе 18-летний водитель сбил 50-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пострадавшая получила травмы.