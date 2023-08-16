Белгородцу на 3,5 года ограничили свободу за хранение боеприпасов и наркотиков

Установлено, что житель Белгородской области недалеко от одного из населенных пунктов Борисовского района нашел боеприпасы и взрывчатые вещества. Экспертиза показала, что они были пригодны для использования. Опасную находку фигурант решил оставить у себя дома.

В пресс-службе регионального УФСБ также сообщили, что при обыске и злоумышленника в доме обнаружили наркотики. В итоге на белгородца завели еще одно уголовное дело.

За незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и боеприпасов, а также за изготовление и переработку без цели сбыта наркотических веществ в значительном размере суд приговорил мужчину к ограничению свободы на 3,5 года. Приговор вступил в законную силу.