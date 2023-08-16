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НовостиОбщество16 августа 2023 12:32

За рождение детей белгородки из приграничья смогут получить выплату в 50 тысяч рублей

Раньше на единовременную матпомощь могли претендовать только жены мобилизованных и контрактников
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За рождение детей белгородки из приграничья смогут получить выплату в 50 тысяч рублей.

За рождение детей белгородки из приграничья смогут получить выплату в 50 тысяч рублей.

Фото: "КП" Архив

Согласно документу, опубликованному на сайте регионального правительства, пострадавшие из-за обстрелов и вынужденно покинувшие дома женщины из Грайворонского и Шебекинского горокругов могут получить материальную помощь при рождении детей. Это единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей.

Раньше материальная поддержка полагалась лишь белгородкам, чьих мужей призвали на военную службу — в рамках частичной мобилизации или по контракту. Изменение в постановление внесли 7 августа.

Для получения выплат ребенок должен родиться не раньше 22 мая у женщин из Грайворонского горокруга и 31 мая у живущих в Шебекинском городском округе.

Соцпомощь начисляется на каждого родившегося ребенка. При мертворождении выплата не положена. Право на финансовую помощь подтверждается свидетельством о рождении.

Жительницы приграничных территорий могут подать заявление на получение выплат в орган соцзащиты по месту фактического проживания лично или через представителя, в МФЦ или через Госуслуги. Заявление рассматривается в течение 10 дней с момента его регистрации.