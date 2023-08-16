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НовостиПроисшествия16 августа 2023 12:03

Белгородец украл 6 пятилитровок масла и обменял их на спиртное

Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец украл 6 пятилитровок масла и обменял их на спиртное.

Белгородец украл 6 пятилитровок масла и обменял их на спиртное.

Фото: "КП" Архив

С заявлением в полицию обратились сотрудники цеха в Никольском, из которого пропало 30 литров подсолнечного масла на сумму больше 4 тысяч рублей. В ходе проверки участковые уполномоченные установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Белгородского района.

Предварительно установлено, что ранее мужчина работал на предприятии и знал, как беспрепятственно туда проникнуть. Подозреваемый незаметно зашел в цех, забрал шесть пятилитровых бутылок с подсолнечным маслом и скрылся. Свою добычу злоумышленник обменял на алкоголь.

На белгородца завели уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.