Белгородские педагоги отрабатывают действия на случай возникновения ЧС

Фото: Белгородский институт развития образования.

По поручению губернатора в Белгородской области для педагогов региона разработали программу с алгоритмом действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. В первый день практические занятия прошли для 336 педагогов города Белгорода, Борисовского и Волоконовского районов.

Обучение по программе состоит из трех частей: получение теоретических знаний (лекции), отработка практических навыков и итоговое тестирование. Также разработан «Дневник безопасности для учителя» с дистанционным приложением. Педагоги получат практические навыки поведения при возникновении опасностей военного характера террористических актах, обнаружении неизвестных предметов, захвате заложников и др. Опытные преподаватели отработают со слушателями алгоритмы действий при эвакуации в случае пожара, артобстрела или обрушения здания, при появлении в здании вооруженного человека.

Помимо этого, будут занятия по оказанию первой помощи, технике обработки ран, наложению шин, оказанию первой помощи при травмах живота, повреждении грудной клетки и другие меры помощи пострадавшим.

Напомним, что с 1 сентября 2023 года занятия по безопасности будут проводиться ежедневно во всех детских садах и школах Белгородской области. Обучение педагогов будет проходить как на базе Белгородского института развития образования, так и непосредственно в муниципалитетах с выездом преподавателей института.

В общей сложности до 1 сентября 2023 года будет обучено 13 700 педагогов региона.