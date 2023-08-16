Белгородские пожарные спасли котенка в Шебекино

Фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

Сотрудники спасательного ведомства порой приходят на помощь не только людям, но и братьям нашим меньшим. Так, вчера, 15 августа, огнеборцы помогли котенку в Белгородской области.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Шебекинского городского округа обратилась встревоженная жительница города Шебекино. Ее питомец забрался на высокое дерево возле Центральной площади и не смог самостоятельно спуститься. На нестандартный вызов выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 12. Прибыв на место, пожарные услышали жалобное мяуканье котенка на дереве высотой около 12 метров.

Сотрудники МЧС с помощью автолестницы поднялись на помощь животному, сняли его с дерева и благополучно спустили на землю. Позже хозяйка рыжего котенка поблагодарила огнеборцев.