На набережной в Белгороде состоялась первая встреча из цикла городских лекций

фото: @beladm31.

Вчера на набережной Везелки в парке Победы прошла первая лекция для тех, кто интересуется городом, его прошлым и настоящим. Первую встречу посвятили истории и археологии.

Перед белгородцами выступил кандидат исторических наук, доцент кафедры российской истории и документоведения, начальник Раннесредневековой археологической экспедиции НИУ «БелГУ» Владимир Сарапулкин. Он рассказал, что представляла собой территория Белгородчины в Древности, Средневековье и Новое время. А также, что находят археологи на территории города в наши дни.

- Белгородчина интересна как место, где соприкасались археологические культуры различных происхождений, их симбиоз, взаимовлияние, замещение одной культуры другой. Эти процессы на нашей территории происходили особенно плотно, – отметил Владимир Сарапулкин.

Напомним, еще две лекции пройдут сегодня и завтра. Сегодня разговор посвятят экономике городской жизни, 17 августа лекторы расскажут об умном озеленении.

Начало в 19:00. Место: набережная Везелки в парке Победы.