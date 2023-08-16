ВСУ обстреляли белгородское приграничье больше 100 раз 15 августа

По приграничным территориям региона били из артиллерии, гранатомета, миномета. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Согласно данным ежедневной сводки по обстрелам, 15 августа Белгородская область 101 раз подверглась атаке со стороны Украины. По приграничным территориям региона били из артиллерии, гранатомета, миномета.

В Белгородском районе на Щетиновку и Нехотеевку противник с беспилотника сбросил по тодному взрывному устройству. По Журавлевке выпущено 11 артиллерийских снарядов, по Солнцевке – 4. Из гранатомета обстреляли село Красный Хутор – зафиксировано 22 гранатометных выстрела. По Нехотеевке также выпустили 10 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском округе под обстрел попало село Бутырки. Били из ствольной артиллерии – 7 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 2 минометных снаряда. Обошлось без последствий.

В Грайворонском округе обстреляли село Почаево – зафиксирован 1 прилет. По окраине села Сподарюшино выпущено 19 минометных снарядов, по окраинам сел Мокрая Орловка и Козинка – по 2 минометных снаряда. Без последствий.

В Шебекинском городском округе под миномётный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 6 прилетов. Один человек погиб, двое пострадали. Осколками снарядов повреждены фасады двух частных домов и один автомобиль. По селу Муром выпущено 10 минометных снарядов, по хутору Панков – 2, по МАПП «Шебекино» – 3 минометных снаряда.