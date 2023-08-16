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НовостиПолитика16 августа 2023 9:52

ВСУ обстреляли белгородское приграничье больше 100 раз 15 августа

Один человек погиб, двое пострадали
Наталия ИЛЮШНИКОВА
По приграничным территориям региона били из артиллерии, гранатомета, миномета.

По приграничным территориям региона били из артиллерии, гранатомета, миномета.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Согласно данным ежедневной сводки по обстрелам, 15 августа Белгородская область 101 раз подверглась атаке со стороны Украины. По приграничным территориям региона били из артиллерии, гранатомета, миномета.

В Белгородском районе на Щетиновку и Нехотеевку противник с беспилотника сбросил по тодному взрывному устройству. По Журавлевке выпущено 11 артиллерийских снарядов, по Солнцевке – 4. Из гранатомета обстреляли село Красный Хутор – зафиксировано 22 гранатометных выстрела. По Нехотеевке также выпустили 10 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском округе под обстрел попало село Бутырки. Били из ствольной артиллерии – 7 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 2 минометных снаряда. Обошлось без последствий.

В Грайворонском округе обстреляли село Почаево – зафиксирован 1 прилет. По окраине села Сподарюшино выпущено 19 минометных снарядов, по окраинам сел Мокрая Орловка и Козинка – по 2 минометных снаряда. Без последствий.

В Шебекинском городском округе под миномётный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 6 прилетов. Один человек погиб, двое пострадали. Осколками снарядов повреждены фасады двух частных домов и один автомобиль. По селу Муром выпущено 10 минометных снарядов, по хутору Панков – 2, по МАПП «Шебекино» – 3 минометных снаряда.