Губернатор раскритиковал демонтированную в белгородском переходе желто-голубую плитку

Плитку на "Родине" уже демонтировали.

Губернатор Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира в соцсети назвал ошибкой укладку желто-голубой тротуарной плитки в подземном пешеходном переходе на остановке «Родина» в Белгороде. Глава Белгородской области позвонил мэру города Валентину Демидову, и тот уточнил, что плитку уже демонтировали. Напомним, странное цветовое решении при ремонте подземки обеспокоило горожан.

- Таких ошибок, конечно, не должно быть, потому что люди болезненно реагируют, и правильно делают. Украина стреляет по нам каждый день, и, конечно, понимаю, что подрядчики не хотят делать плохо, но ошибка очень дорого обходится, - заявил глава региона.

Отметим, накануне мэр Валентин Демидов прокомментировал, что отделкой подземного перехода «Родина» занимается арендатор торговых площадей за свои средства. Отступил от утвержденных ранее цветовых решений.