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НовостиОбщество16 августа 2023 8:44

В Белгородском хуторе в 2024 году построят новый ФАП взамен сгоревшего

Глава региона также пообещал, что в 2025 году в населенном пункте появится водопровод
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В ходе вечернего эфира губернатор зачитал обращение жителей хутора Тоненькое Корочанского района. Они спросили, когда в населенном пункте построят новый ФАП взамен сгоревшего. Жители также уже не первый год ждут строительство водопровода.

По словам Вячеслава Гладкова, глава района Николай Нестеров сказал, что областной программой предусмотрено строительство водопровода, но на этот год не запланировано. Глава региона пообещал, что строительство водопровода запланируют на 2025 год. А новый ФАП появится в хуторе уже в следующем году.

- Беру на себя обязательства, мы подготовим проект подведения воды в 2024 году. Сделаем проектно-сметную документацию, проведем экспертизу на строительство в 2025 году. По поводу ФАПа формируем бюджет на 2024 год, туда его включим, - сказал губернатор Белгородской области.