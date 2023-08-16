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НовостиПроисшествия16 августа 2023 7:54

Белгородское село Поповка попало под обстрел ВСУ 16 августа

На месте работают оперативные службы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Снаряды повредили один частный дом.

Снаряды повредили один частный дом.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 16 августа, ВСУ обстреляли село Поповка в Краснояружском районе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Снаряды повредили один частный дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области.

- Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении - пробита кровля, посечены фасад здания и забор. Оперативные службы работают на месте, - написал Вячеслав Гладков. В телеграм-канале.