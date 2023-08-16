Больше 250 белгородцев с начала года досрочно вышли на пенсию за длительный стаж

В Белгородской области с начала года 147 мужчин и 106 женщин досрочно вышли на пенсию за длительный стаж. Для этого учитывались официальная работа, периоды временной нетрудоспособности, а также служба в армии по призыву. Участие в специальной военной операции в период прохождения службы или в добровольческом формировании засчитываются в двойном размере.

Важно отметить, что в стаж не входят отпуск по уходу за ребенком, уход за престарелыми или инвалидами, периоды получения пособия по безработице. Для проверки сформированных пенсионных прав, гражданам необходимо получить выписку из индивидуального лицевого счета. Сделать это можно на портале Госуслуг, клиентской службе Социального фонда или МФЦ. При отображении в выписке неполных сведений о стаже, следует обратиться к работодателю, в клиентскую службу ОСФР по Белгородской области, либо подать заявление на корректировку сведений через Госуслуги.

Напомним, право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в Белгородской области появилось у жителей региона в 2019 году. Это позволяет выйти на заслуженный отдых на два года раньше общеустановленного возраста. Для этого мужчинам необходимо проработать не менее 42 лет, женщинам — не менее 37 лет. Всего с 2019 года на досрочную пенсию вышли более 1,6 тысячи жителей региона.