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НовостиОбщество16 августа 2023 6:57

Две детские больницы Белгородской области пополнились новым оборудованием

Рентгеновские аппараты приобрели в Губкинскую и Яковлевскую поликлиники
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @andrey_ikonnikov31.

Фото: @andrey_ikonnikov31.

В Белгородской области продолжается программа по обеспечению новым медицинским оборудованием учреждений здравоохранения региона. Еще две больницы пополнились новыми рентген-аппаратами. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- В детскую больницу Губкина мы приобрели передвижной рентген-аппарат для детей, которым нельзя перемещаться. В центральную районную больницу Яковлевского округа в детскую поликлинику приобрели стационарный рентген-аппарат. Если я не ошибаюсь, его там не было никогда. Все это делаем для того, чтобы качество оказываемых медицинских услуг было доступно для каждого, несмотря на место проживания, - сказал Вячеслав Гладков.