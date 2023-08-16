В Белгороде пройдет мастер-класс по тактической медицине.

В Белгороде команда «Тактической медицины» проведет уникальный бесплатный мастер-класс по начальной военно-медицинской подготовке. Специалисты команды продолжают популяризацию масштабных просветительских и обучающих программ по тактической медицине (начальной военно-медицинской подготовке) среди белгородцев.

Участие в мастер-классах по тактической медицине – самое полезное, что каждый человек может сделать для себя и своих близких в связи со сложившейся ситуацией в Белгородской области. От своевременно оказанной помощи пострадавшему, до приезда скорой помощи, зависит тяжесть течения и последствия травмы, а порой и жизнь человека.

Все мастер-классы проходят в интерактивном формате, каждый из участников процесса сможет приобрести необходимые навыки по оказанию помощи и обновить уже имеющиеся. Научится действовать при ранении шеи, грудной клетки, или брюшной полости, ставить внутривенный катетер, узнает, как его зафиксировать и пользоваться системой для внутривенного вливания. Научится делать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание и многое другое.

Мастер-класс пройдет по адресу: г. Белгород, СК «Гладиатор», ул. Костюкова, 35

Суббота 19 августа 14:30 (6+)