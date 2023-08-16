Белгородские власти усилят контроль за выдачей жилья многодетным. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира 15 августа белгородцы спросили губернатора, что стало с домом, который многодетная семья сдала в аренду, вместо того, чтобы въехать в предоставленное жилье. Вячеслав Гладков рассказал, что семья расторгла договор аренды и пообещала въехать в дом в течение месяца.

Если многодетная семья не заселится в предоставленное жилье, региональные власти подадут в суд, чтобы забрать дом и передать его действительно нуждающимся белгородцам. После этого случая, в Белгородской области решили не оформлять сразу право собственности на жилье. Как выяснилось, случай со сдачей в аренду предоставленного жилья – не единичный.

- Это безобразие. Мы помогаем многодетной семье решить жилищные вопросы и растить детей в достойных условиях. А происходит вот это. Усилим контроль за собственностью, которая есть у многодетных семей. И будем решать вопрос о внесении изменений по выдачи жилья многодетным семьям, - заявил Гладков.