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НовостиОбщество16 августа 2023 5:56

Белгородские власти усилят контроль за выдачей жилья многодетным

К такому решению пришли после инцидента с выставленным на аренду домом
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородские власти усилят контроль за выдачей жилья многодетным.

Белгородские власти усилят контроль за выдачей жилья многодетным.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира 15 августа белгородцы спросили губернатора, что стало с домом, который многодетная семья сдала в аренду, вместо того, чтобы въехать в предоставленное жилье. Вячеслав Гладков рассказал, что семья расторгла договор аренды и пообещала въехать в дом в течение месяца.

Если многодетная семья не заселится в предоставленное жилье, региональные власти подадут в суд, чтобы забрать дом и передать его действительно нуждающимся белгородцам. После этого случая, в Белгородской области решили не оформлять сразу право собственности на жилье. Как выяснилось, случай со сдачей в аренду предоставленного жилья – не единичный.

- Это безобразие. Мы помогаем многодетной семье решить жилищные вопросы и растить детей в достойных условиях. А происходит вот это. Усилим контроль за собственностью, которая есть у многодетных семей. И будем решать вопрос о внесении изменений по выдачи жилья многодетным семьям, - заявил Гладков.