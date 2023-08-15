Глава белгородского Минздрава прокомментировал объявления о скупке лекарств в аптеках.

Министра здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников прокомментировал ситуацию в появившимися в аптеках региона объявлениями. В ряде аптечных пунктов стали вывешивать информацию о том, что в связи с изменениями законодательства в части продажи рецептурных лекарств, жителям стоит запастись препаратами впрок.

Иконников отметил, что волноваться не стоит, к сожалению, «таким образом искусственно создается ажиотаж и спрос».

Глава регионального Минздрава подчеркнул, что законодательство в отношении продажи лекарственных препаратов, подлежащих отпуску по рецептам врачей, не изменилось. Препараты, относящиеся к рецептурной группе, отпускаются аптечной организацией по рецептам врачей, препараты, разрешенные к безрецептурному отпуску, реализуются без рецепта.

- Изменения, которые вступают в силу с 1 сентября, в большей степени являются техническими и, в основном, коснутся алгоритмов работы сотрудников аптечных организаций, так как предусматривают внесение аптеками дополнительной информации в систему мониторинга движения лекарственных при отпуске (продаже) медикаментов, - отметил Андрей Иконников.