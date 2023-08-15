Вячеслав Гладков передал белгородским участковым врачам 15 новых автомобилей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня автопарк системы здравоохранения Белгорода пополнился пятнадцатью новыми автомобилями. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от транспортных средств участковым врачам областного центра.

Новые автомобили, оборудованные кондиционерами и удобными сиденьями, предназначены для выездных визитов. Врачи общей практики, терапевты, акушеры-гинекологи и бригады узких специалистов теперь станут еще мобильнее и ближе к своим пациентам, а первичная помощь – более качественной и оперативной. Медицинские работники смогут быстрее прийти на помощь к тем жителям областного центра, которые в ней нуждаются.

До конца года автопарк системы здравоохранения пополнится еще 31 машиной. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Важно отметить, что в прошлом году автопарк системы здравоохранения в Белгородской области пополнился 36 новыми автомобилями. А только с начала текущего года закупили уже 35 транспортных средств для медработников. Еще 31 автомобиль региональные власти вручат врачам до конца года. Таким образом, показатели за год увеличатся вдвое.

- Мы стараемся сделать все возможное, чтобы повысить оснащенность наших медицинских организаций. В этом году ведем работу по строительству и капитальному ремонту свыше 60 объектов здравоохранения, закупаем самое современное медицинское оборудование и решаем кадровые вопросы. Спасибо нашим медицинским работникам за профессиональное отношение к делу! Успехов в вашем нелёгком труде, благополучия и всего самого доброго! А всем жителям я желаю здоровья! Не болейте, дорогие друзья, - пожелал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.