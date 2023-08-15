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НовостиОбщество15 августа 2023 16:02

Вячеслав Гладков передал белгородским участковым врачам 15 новых автомобилей

До конца года автопарк системы здравоохранения пополнится еще 31 машиной
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вячеслав Гладков передал белгородским участковым врачам 15 новых автомобилей.

Вячеслав Гладков передал белгородским участковым врачам 15 новых автомобилей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня автопарк системы здравоохранения Белгорода пополнился пятнадцатью новыми автомобилями. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от транспортных средств участковым врачам областного центра.

Новые автомобили, оборудованные кондиционерами и удобными сиденьями, предназначены для выездных визитов. Врачи общей практики, терапевты, акушеры-гинекологи и бригады узких специалистов теперь станут еще мобильнее и ближе к своим пациентам, а первичная помощь – более качественной и оперативной. Медицинские работники смогут быстрее прийти на помощь к тем жителям областного центра, которые в ней нуждаются.

До конца года автопарк системы здравоохранения пополнится еще 31 машиной.

До конца года автопарк системы здравоохранения пополнится еще 31 машиной.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Важно отметить, что в прошлом году автопарк системы здравоохранения в Белгородской области пополнился 36 новыми автомобилями. А только с начала текущего года закупили уже 35 транспортных средств для медработников. Еще 31 автомобиль региональные власти вручат врачам до конца года. Таким образом, показатели за год увеличатся вдвое.

- Мы стараемся сделать все возможное, чтобы повысить оснащенность наших медицинских организаций. В этом году ведем работу по строительству и капитальному ремонту свыше 60 объектов здравоохранения, закупаем самое современное медицинское оборудование и решаем кадровые вопросы. Спасибо нашим медицинским работникам за профессиональное отношение к делу! Успехов в вашем нелёгком труде, благополучия и всего самого доброго! А всем жителям я желаю здоровья! Не болейте, дорогие друзья, - пожелал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.