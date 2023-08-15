В Белгороде энергетики и представители муниципалитетов провели рабочее совещание

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Белгородэнерго состоялось рабочее совещание, на котором руководство филиала и представители администраций районов и городских округов области обсудили вопросы взаимодействия при проведении аварийно-восстановительных работ в период неблагоприятных погодных условий.

Директор филиала Антон Герасимов познакомил участников совещания с возможностями и структурой Центра управления сетями. Собравшимся продемонстрировали работу диспетчеров, применение современных технологий и систем, позволяющих обеспечивать бесперебойную работу электросетевого комплекса региона. Особое внимание привлекли сервисы, предназначенные для оперативного круглосуточного взаимодействия с потребителями.

Антон Герасимов подробно рассказал об утвержденном в компании алгоритме действий энергетиков в пиковые периоды отключений, отдельно отметив важность полноценного обмена информацией с административными органами власти для повышения эффективности проведения аварийно-восстановительных работ.

- Современная обстановка требует от нас быстрых, качественных и эффективных решений, особенно когда это касается нештатных ситуаций. Без тесного взаимодействия с административными органами – не обойтись. Администрация точно знает ситуацию на местах, адресно работает с населением. Своевременный обмен полной и достоверной информацией позволит нам еще более качественно делать свою работу. В итоге мы решаем нашу основную общую задачу – обеспечиваем благополучие жителей, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.