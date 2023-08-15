Стало известно о состоянии пострадавшей при атаке дрона в Белгороде девочки

Пострадавшую при атаке беспилотника в Белгороде 10-летнюю девочку прооперировали. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Пострадавшую при атаке беспилотника в Белгороде 10-летнюю девочку прооперировали. Губернатор Вячеслав Гладков навестил юную белгородку в больнице.

Сейчас здоровью девочки ничто не угрожает. Врачи извлекли металлический осколок в проекции правого локтевого сустава. Помимо этого, у ребенка множественные осколочные ранения мягких тканей обеих рук и левой стопы. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. При дальнейшей положительной динамике уже к пятнице Диану отправят домой на амбулаторное лечение.

Напомним, 13 августа в многоэтажный дом на улице Есенина в Белгороде врезался беспилотник. Повреждения выявили в пяти квартирах и 16 машинах, на уровне нескольких этажей осыпалась фасадная плитка. Упавшие осколки поранили десятилетнюю школьницу. Губернатор признался, что узнал о пострадавшей лишь утром в понедельник.

Вечером в воскресенье Диана вместе со старшей сестрой возвращалась домой из кинотеатра. В то время как БПЛА врезался в угол жилого дома, девочки как раз проходили внизу и на них посыпались осколки стекла и плитки. В шоковом состоянии они позвонили родителям, а те оперативно доставили пострадавшего ребенка в приемное отделение детской областной больницы. Старшая сестра не пострадала.

- Уже после заживления ран проведем курс реабилитации и пока пожелаем Диане скорейшего выздоровления! – сказал Вячеслав Гладков.