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НовостиПолитика15 августа 2023 14:40

На подлете к Шебекино в Белгородской области сбита воздушная цель

Упавшие обломки повредили гараж и автомобиль
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Очередная атака Белгородской области отражена сегодня, 15 августа, силами противовоздушной обороны. На подлете к городу в Шебекинском городском округе сбита воздушная цель. Предварительно известно, что никто не пострадал, однако упавшие осколки повредили гараж и автомобиль. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В результате падения фрагментов пробита кровля гаража в одном частном домовладении, а также поврежден один легковой автомобиль. Подомовой обход территории продолжается, - написал глава Белгородской области.