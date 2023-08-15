На подлете к Шебекино в Белгородской области сбита воздушная цель

Очередная атака Белгородской области отражена сегодня, 15 августа, силами противовоздушной обороны. На подлете к городу в Шебекинском городском округе сбита воздушная цель. Предварительно известно, что никто не пострадал, однако упавшие осколки повредили гараж и автомобиль. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В результате падения фрагментов пробита кровля гаража в одном частном домовладении, а также поврежден один легковой автомобиль. Подомовой обход территории продолжается, - написал глава Белгородской области.