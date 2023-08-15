В Белгороде губернатор Гладков и командующий Северным флотом передали Звезду Героя РФ семье погибшего в СВО офицера

. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

С первого дня капитан Дмитрий Астафьев участвовал в спецоперации в должности командира мотострелковой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. Сегодня в зале белгородской филармонии состоялась передача Звезды героя родным офицера. На церемонии присутствовали родные и близкие Дмитрия Астафьева, его сослуживцы.

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев отметил, что «именно здесь, в приграничных регионах, хорошо известно, что новоявленный фашизм – это зло, которое можно остановить только силой. И эта сила - в таких молодых людях, как командир роты капитан Астафьев и его боевые товарищи».

- Подвиг капитана Астафьева является примером для всех воинов, для молодых ребят, которые сейчас определяются в жизни со своей будущей профессией. Капитан Астафьев участвовал в СВО с первых дней. Он был настоящим российским офицером и доказал это своей жизнью и своим подвигом. Ценою своей жизни он спас десятки жизней своих подчиненных, - подчеркнул командующий Северным флотом.

Губернатор Вячеслав Гладков поблагодарил родителей Дмитрия Астафьева за то, что они воспитали настоящего мужчину, справедливого и отважного, привили ему глубоко верные понятия о чести, мужестве и порядочности.

- Дмитрий жил как герой - пошёл по стопам отца и брата, он продолжил династию военнослужащих, участвовал во многих спецоперациях, заслужил много боевых наград. И погиб как герой - в бою за нашу Родину. Он останется любящим сыном, мужем, настоящим офицером, верным товарищем, русским солдатом, который, выполняя самоотверженно свой долг в рамках СВО, стал героем нашего народа. Мы должны сделать все, чтобы память о нем, о его подвиге остались в наших сердцах, в сердцах наших детей, - сказал глава Белгородской области.