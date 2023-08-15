30-градусная жара не покинет Белгородскую область еще несколько дней Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На территории Белгородской области сохраняется жаркая и сухая погода. Днем столбики термометров по-прежнему будут держаться на отметке +30 градусов.

По прогнозам синоптиков, в среду, 16 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер ночью слабый, днем северной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем от 25 до 30 тепла.

В Белгороде ночью 16-18 тепла, днем от 27 до 29 тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. В период максимальной солнечной активности - с 11 до 17 часов, старайтесь не находиться на улице долгое время.