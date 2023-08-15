За прошедшие сутки белгородские огнеборцы трижды выезжали на ликвидацию пожаров. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Около 10 часов вечера поступило сообщение о пожаре в административном здании в селе Малые Маячки Прохоровского района. Огонь повредил здание администрации сельского поселения на площади 400 квадратных метров. Из-за пожара обрушилась крыша. Больше двух часов понадобилось пожарным для ликвидации возгорания. Предположительно, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.

В районе пяти часов вечера в селе Плюхино Красногвардейского района добровольная пожарная дружина Утянского сельского поселения потушила горящую сухую траву на площади 200 м. кв. Предполагаемая причина пожара - внесенный источник зажигания.

В ночь на 15 августа в посёлке Красный Пахарь Волоконовского района загорелся автомобиль «ВАЗ-2105». Огонь полностью повредил транспортное средство. Предполагаемая причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов машины.