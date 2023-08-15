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НовостиПолитика15 августа 2023 11:44

На белгородское село Красный Хутор дрон ВСУ сбросил 58 осколочных боеприпасов

Населенный пункт также обстреляли из артиллерии
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На белгородское село Красный Хутор дрон ВСУ сбросил 58 осколочных боеприпасов.

На белгородское село Красный Хутор дрон ВСУ сбросил 58 осколочных боеприпасов.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вчера, 14 августа, на село Красный Хутор в Белгородском районе беспилотник ВСУ сбросил 58 осколочных боеприпасов. По населенному пункту также выпущено 14 артиллерийских снарядов. Об этом в ежедневной сводке по обстрелам сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, в Белгородском районе за сутки под обстрел противника попали Нехотеевка и Наумовка – зафиксировано 9 и 7 артиллерийских снарядов соответственно. В селе Пушкарное сбито 3 беспилотника.

Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Журавлевка – зафиксировано 3 артиллерийских снаряда и 7 гранатометных выстрелов. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Кроме того, противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.