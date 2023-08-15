На белгородское село Красный Хутор дрон ВСУ сбросил 58 осколочных боеприпасов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вчера, 14 августа, на село Красный Хутор в Белгородском районе беспилотник ВСУ сбросил 58 осколочных боеприпасов. По населенному пункту также выпущено 14 артиллерийских снарядов. Об этом в ежедневной сводке по обстрелам сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, в Белгородском районе за сутки под обстрел противника попали Нехотеевка и Наумовка – зафиксировано 9 и 7 артиллерийских снарядов соответственно. В селе Пушкарное сбито 3 беспилотника.

Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Журавлевка – зафиксировано 3 артиллерийских снаряда и 7 гранатометных выстрелов. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Кроме того, противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.