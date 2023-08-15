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НовостиПроисшествия15 августа 2023 10:48

Белгородка в пункте выдачи заказов подменила кольцо с бриллиантом на бутафорию

Полиция устанавливает местонахождение дорогостоящего украшения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородка в пункте выдачи заказов подменила кольцо с бриллиантом на бутафорию.

Белгородка в пункте выдачи заказов подменила кольцо с бриллиантом на бутафорию.

Заявление о хищении золотого кольца с бриллиантов поступило в полицию Белгородского района из пункта выдачи заказов. Полиция установила личность подозреваемой. Ею оказалась 26-летняя жительница района.

По предварительной информации, белгородка заказала в интернет-магазине ювелирное украшение стоимостью более 77 тысяч рублей. В пункте выдачи заказов подозреваемая во время примерки подменила ювелирное изделие на подделку. Сообщив, что украшение ей не подошло по размеру, фигурантка вернула бутафорию и скрылась.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Полиция выясняет обстоятельства совершенного преступления и устанавливает местонахождение похищенного ювелирного изделия.