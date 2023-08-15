Белгородский губернатор выразил соболезнования родным погибших при ЧП в Махачкале

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился со словами поддержки ко всем жителям Республики Дагестан в связи со вчерашней трагедией. Вечером 14 августа на выезде из Махачкалы загорелся автосервис, огонь перекинулся на автозаправочную станцию - произошел взрыв. По последним данным, пострадали 110 человек, из них 35 человек погибли. Среди погибших и пострадавших есть дети. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

- От лица всех белгородцев и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Всем жителям Республики Дагестан – слова поддержки в этот нелёгкий час. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления. Белгородская область скорбит вместе со всей страной, - обратился Вячеслав Гладков.