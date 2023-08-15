Бывший замминистра ЖКХ из Белгорода стал командиром подразделения в зоне СВО

О повышении Антона Шопина рассказал губернатор в утреннем обращении. Фото: скриншот видео

Сегодня в утреннем обращении в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что из очередной командировки вернулись сотрудники управления общественной безопасности, депутаты Областной Думы. Они ездили в Херсонскую и Донецкую области, где встречались с белгородскими военнослужащими, участниками спецоперации. Они передали бойцам воду, продукты питания, обмундирование и снаряжение.

В одной из частей в зоне СВО прошла встреча с Антоном Шопиным. Ранее он занимал должность заместителя министра ЖКХ Белгородской области. В мае этого года он написал заявление на увольнение и отправился добровольцем в зону СВО. Сейчас Шопин – командир подразделения.

- Очень хочется пожелать ему, его боевым друзьям выполнения поставленных задач и скорейшего возвращения домой, к родственникам, к коллегам. Мы все его ждем на работе и надеюсь, что это время уже не за горами, - сказал Вячеслав Гладков.