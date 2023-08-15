В Белгороде 86-летний водитель сбил рабочего, занимавшегося дорожным ремонтом

Двое пешеходов попали под колеса машин в Белгороде 14 августа. Как сообщили в региональном УМВД, одна из аварий произошла около 17.20 на улице Королева в районе дома №7г. 27-летний водитель на «Хендай Солярис» поворачивал направо и сбил 21-летнего парня. Молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП белгородец получил телесные повреждения.

А около 20.20 в районе дома №154 по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого 86-летний водитель на «ВАЗ-2107» наехал на 20-летнего белгородца. Молодой горожанин находился на проезжей части и занимался дорожными работами. Пешеход также пострадал.

Еще одно аналогичное ДТП случилось в Старом Осколе. Около 23.05 в микрорайоне Восточный, на улице Сергия Радонежского рядом с домом № 5 23-летняя девушка на «Хендай Крета» сбила 33-летнюю женщину. Она пересекала проезжую в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Горожанка получила ранения.

Полицейские устанавливают обстоятельства всех аварий.