Более десятка населенных пунктов Белгородской области обстреляли ВСУ 14 августа

Об ударах, которые нанесли украинские войска по Белгородской области 14 августа, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Так, в самом Белгороде упали фрагменты двух сбитых беспилотников. Никто не пострадал, частично оказались повреждены два частных домовладения.

По селу Нехотеевка Белгородского района выпустили девять артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – семь. В селе Пушкарное сбили три беспилотника. Кроме того, обстреляли село Журавлевка. Там зафиксировали три артиллерийских снаряда и семь гранатометных выстрелов. С беспилотника сбросили взрывное устройство. Также ВСУ атаковали село с помощью дрона-камикадзе. Но его удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. В селе Красный Хутор с БПЛА украинцы сбросили 58 осколочных боеприпасов, также выпустили по селу 14 артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов Белгородского района пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском районе под огонь попал хутор Дубровка. В Борисовском - на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сбросили взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Вейделевском районе по хутору Брянские Липяги ударила ракета комплекса «Точка-У». Оказалась повреждена линия электропередачи. Энергоснабжение оказалось частично нарушено в семи населенных пунктах – около 60 абонентов остались без ресурса. Специалисты скоро приступят к ремонту.

По хутору Старый в Волоконовском районе выпустили два минометных снаряда. В Грайворонском городском округе под обстрел попали окраины сел Дроновка и Сподарюшино. Обошлось без пострадавших и разрушений.

А в Шебекинском районе 10 минометных снарядов выпустили по хутору Панков и селу Новая Таволжанка, по МАПП «Шебекино» – два снаряда. Пострадавших и разрушений нет