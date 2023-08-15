Губернатор прокомментировал новые правила продажи рецептурных лекарств

Белгородцы переживают из-за нового закона о продаже медикаментов по рецепту. Фото: "КП" Архив

Во время вечернего прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков зачитал обращение белгородки, которая обеспокоена новыми правилами продажи медпрепаратов по рецепту. Соответствующий федеральный закон вступит в силу 1 сентября.

Жительница региона написала, что ее маме 80 лет и необходимые лекарства требуется принимать ежедневно. Однако выписывать их в поликлинике проблематично – очереди, запись к врачу только за месяц, тратится много времени.

Глава региона постарался успокоить белгородку. Он отметил, что федеральное законодательство призвано усилить контроль за выдачей лекарств в аптеках. Выполнять закон необходимо, и делать это будут все регионы страны без исключения, начиная с 1 сентября.

- Безусловно, дискомфорт он всем нам с вами составит. Давайте, мы не будем предаваться панике, вместе с вами посмотрим, как помочь сократить какие-то процедуры. Мы с вами в этом уже добились больших успехов. Например, с «Электронным рецептом», доставкой лекарственных препаратов на дом — мы единственный регион в России, который это делает, - ответил Гладков.