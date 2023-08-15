В белгородском хуторе завершили строительство общественного центра

В хуторе Красный Восток Яковлевского округа завершили строительство общественного центра. В его составе фельдшерско-акушерский пункт, центр культурного развития и небольшой детский сад. В ближайшее время состоится торжественное открытие центра. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

В новом центре местные жители смогут заниматься творчеством и посещать мастер-классы. Для детей откроют спортивные секции.

- Я надеюсь, что и дальше все, что связано с развитием села, будет нами реализовано в срок. Ожидание у жителей, конечно, очень большое, в первую очередь, у наших детей. Мы должны создавать современные условия для того, чтобы молодежь оставалась в селе, - подчеркнул Вячеслав Гладков.