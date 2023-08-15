Жителям Шебекино дома и квартиры восстановят с предметами первой необходимости

Глава Шебеинского городского округа Владимир Жданов во время эфира в соцсети 14 августа озвучил обращение местной жительницы. Женщина спросила, каким образом будет компенсироваться разбитое имущество. В ее дом прилетел снаряд, кухонный гарнитур и варочная панель были полностью разбиты.

Жданов ответил, что жителям помогут с покупкой нового оборудования. Но это будут только предметы первой необходимости. И получат их жители во время сдачи жилья после ремонта.

- Безусловно, помогать мы будем, во время сдачи жилого дома или квартиры. В обязательном порядке дадим всё необходимое, чтобы было можно нормально в помещении проживать. Все предметы первой необходимости будут предоставлены — повторюсь, при сдаче, - прокомментировал Владимир Жданов.