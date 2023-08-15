Строительство нового ФОКа перенесут из Белгорода в Белгородский район. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде планировали построить быстровозводимый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Проект уже согласовали, однако в мэрии так и не предложили место для строительства.

Во время оперативного совещания правительства региона губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на выбор места была дана неделя. Теперь шанс упущен.

- Я фиксирую, что спорт Белгороду неинтересен. Я фиксирую, что спорт развивается там только за счет госучреждений в собственности правительства области. Поэтому не будем бегать за Белгородом, будем строить там, где вышел с предложением Белгородский район. Пусть люди знают: администрации Белгорода спортивные объекты не нужны, у них все есть, - сказал Вячеслав Гладков.

Теперь новый объект будут строить в Белгородском районе. Глава региона поручил Владимиру Перцеву сделать в том месте красивый парк с освещением, который будет радовать не только жителей Таврово.