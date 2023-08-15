1155 белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов, выбрали новое жилье. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина на очередном брифинге рассказала о ситуации с предоставлением жилья жителям региона, которые потеряли свои дома из-за обстрелов ВСУ. Так, из 1755 собственников домовладений уведомления получили 1500 человек. Заявления о согласии на предоставление жилья получены от 1481 собственника. Примечательно, что 18 семей планируют воспользоваться вторым видом компенсации и получить жилые помещения большей площади с доплатой.

С выбором конкретной квартиры или дома на сегодняшний день определились 1155 белгородцев.

- В процессе подбора – собственники 326 домовладений, 14 человек – в процессе узаконивания площадей. Всего закуплено около 800 жилых помещений, часть находится в договорах долевого участия - эти объекты будут планово вводиться до конца текущего года. 191 квартира передана в собственность семей, по 55 оформляется право областной собственности для дальнейшей передачи пострадавшим жителям, - отметила Оксана Козлитина.

Напомним, Белгородская область с февраля 2023 года приступила к выполнению поручения Президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса граждан, потерявших свое жилье после обстрелов со стороны ВСУ. Эта мера поддержки касается также белгородцев, проживающих в населенных пунктах, где ранее был введен режим ЧС.