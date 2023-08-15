Белгородцам расскажут об истории и экономике городской жизни

Цикл лекций пройдет на набережной в парке Победы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Жителей Белгорода приглашают на цикл открытых лекций по истории и экономике городской жизни. Лекторы – эксперты в своих отраслях, имеющие огромный опыт работы, о котором готовы интересно рассказать белгородцам и гостям города.

Лекции будут проходить в парке Победы на набережной напротив экрана.

Первая лекция состоится уже сегодня, 15 августа, начало в 19.00.

Тема: «История и археология». Лекторы: Юрий Перелыгин, эксперт по строительству, член Правления НКО «Национальная гильдия строителей» и Владимир Сарапулкин, доцент кафедры российской истории и документоведения, кандидат исторических наук, начальник Раннесредневековой археологической экспедиции НИУ «БелГУ».

- Лекция № 2 состоится 16 августа, начало в 19.00.

Тема: «Экономика городской жизни». Лектор: Юрий Перелыгин, эксперт по строительству, член Правления НКО «Национальная гильдия строителей» и Артём Алексеев, советник Губернатора Белгородской области.

- Лекция № 3 назначена на 17 августа, 19.00.

Тема: «Умное озеленение». Лектор: Виктор Проскуряков, директор АНО «Зеленая инфраструктура городов».