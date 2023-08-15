10 работ Белгородской области заняли призовые места в конкурсе «Диво России 2023»

Фото: Управление по туризму Белгородской области.

В Смоленске с 11 по 13 августа проходил Х Всероссийский фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций «Диво России 2023». Он проводится каждый год под руководством межрегиональной туристской ассоциации «Приволжье» и международной туристской лиги экспертов «Евразия» при информационной и организационной поддержке туристских администраций регионов России и туристских СМИ.

В финале фестиваля было представлено более 240 видеороликов со всей страны, а также 27 проектов брендирования фестивалей, объектов, городов и регионов.

От Белгородской области в финал вышло 10 работ. Призовые места заняли следующие ролики:

«Огонь. Фестиваль «Белгородская черта» — Гран-при фестиваля как работа, получившая наибольшее число просмотров, лайков и комментариев;

«БелОГОрье», Министерство культуры Белгородской области — гран-при среди видеороликов;

«Презентация лучшего вареника вареничного БелОГОрья» от Грайворонского района — 1 место в номинации «Гастрономический туризм»;

«БелОГОрье фестивальное», Управление по туризму Белгородской области — 2 место в номинации «Событийный туризм», подноминация «Региональные и городские события»;

«Как с картины», фотовыставка из Грайворонского района — 2 место, номинация «Туристические подарки и сувениры России»;

«Вечера на хуторе близ Костромы» от Прохоровского района — 2 место, номинация «Туристские направления», подноминация «Места, локации»;

«Промышленный туризм в Белогорье», Белгородский центр туризма — 3 место в номинации «Промышленный и научный туризм»;

«#Сельский_Brunch» от Грайворонского района — 3 место, номинация «Городские и районные экскурсии».

2 место занял туристический бренд «БелОГОрье» в номинации «Регионы и крупные города России» конкурса «Диво России – Золотой бренд».