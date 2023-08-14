Больше 3 млдр рублей потратили на выплаты эвакуированным белгородцам. Фото: "КП" Архив

В ходе еженедельного оперативного совещания правительства министр соцзащиты региона Елена Батанова рассказала о выплатах жителям Белгородской области, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за массированных обстрелов ВСУ в начале лета.

Так, единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили 60 573 человека, по 50 тысяч перечислили 53 346 жителям региона. По докладу Батановой, общая потраченная сумма составила 3 млрд 277 млн рублей.

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов отметил, что муниципальные власти рассмотрели огромное количество заявок и старались быть объективными. Комиссия, которая принимала решения о выплате материальной помощи эвакуированным жителям, провела 11 заседаний. Сложности возникли с шебекинцами, которые жили на территории муниципалитета, а прописаны были в другом месте. Так, свое фактическое проживание в Шебекино в отсутствии прописки подтвердили более 2 тысяч граждан.