Корочанский район Белгородской области взял шефство над кораблем противоминной обороны

Фото: телеграм-канал Николая Нестерова.

Корочанский район заключил соглашение о шефском сотрудничестве с экипажем корабля охраны водного района Крымской военно-морской базы «Георгий Курбатов». Это новейший корабль относится к новому поколению минно-тральных сил и предназначен для борьбы с морскими минами, он способен обнаруживать мину в воде и в морском грунте, не входя в опасную зону.

Глава Корочанского района Николай Нестеров рассказал в соцсети, что соглашение о сотрудничестве было подписано в Севастополе.

- Документ предполагает тесное взаимодействие по вопросам сотрудничества между сторонами: осуществление подбора кандидатов из числа жителей нашего района для прохождения военной службы по контракту на корабле «Георгий Курбатов», проведение совместных мероприятий, развитие шефских связей, взаимодействие в организации военно-патриотического воспитания допризывной молодежи и многое другое, — пояснил Нестеров.