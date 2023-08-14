В парке «Комсомольский» в Старом Осколе открыли памп-трек

Фото: пресс-служба администрации Старооскольского горокруга.

Молодежь Старого Оскола Белгородской области начала осваивать новое пространство для спорта еще в начале июня, когда разрешили рабочие. Однако официальное открытие памп-трека состоялось только сейчас.

Глава администрации округа Андрей Чесноков отметил, что кажущееся на первый взгляд хаотичным катание по горкам на самом деле – разновидность экстремального спорта.

- На тот момент у нас было много обращений от ребят, занимающихся такими вот экстремальными видами спорта, потому что в городе не было площадки, где они могли бы тренироваться безопасно и комфортно – и начинающие спортсмены, и более опытные. Встретились с представителями этого спортивного сообщества и обсудили, какой же объект они хотели бы получить. Учли все их пожелания и замечания, получилось хорошо. Памп-трек уже стал центром притяжения, – рассказал Андрей Чесноков.

Юные спортсмены уже оценили трассу. Ребята проводят на площадке каждый день.

Для ребят в день открытия площадки провели мастер-классы и первые соревнования с участием велосипедистов и самокатчиков. Городское спортивное сообщество уверено, что теперь в Стером Осколе есть все условия для проведения местных и региональных турниров по велоэкстриму.